خلص الكان.. وجمهور مصر عزف أحلى الألحان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى أقيمت بمصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضى وحتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة، وحقق المصريون نجاحاً منقطع النظير من حيث التنظيم الذى نال إشادة عالمية .
واستحقت الجماهير المصرية العلامة الكاملة بعدما عزفت أحلى الألحان طيلة أيام البطولة، عبر مدرجات كانت مسرحاً من اللوحات الرائعة التى أبرزت دفء المشاعر العربية والأفريقية وقوة الروابط بين أشقاء القارة .
ورغم الصدمة القاسية التى تلقتها الجماهير المصرية بعد خروج الفراعنة من منافسات كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 لصالح المنتخب الجنوب الأفريقى، إلا أن الجماهير المحتشدة فى الملعب قدمت درساً راقياً فى فنون التشجيع والتحلى بالروح الرياضية، بعدما وجهت التحية لمنتخب جنوب أفريقيا، بعد الفوز على الفراعنة والتأهل لدور الـ 16 على حساب صاحب الأرض، فى حين اكتفت بإطلاق صافرات الاستهجان ضد لاعبى منتخب مصر اعتراضاً على الخروج بهذه الصورة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى نشر عبر حسابه الشخصى على " فيس بوك" وأشاد بسلوك الجماهير المصرية التى قامت بتنظيف الملعب بعد مباراة الافتتاح أمام منتخب زيمبابوى، وجمع المخلفات فى أكياس كبيرة لإلقائها فى الأماكن المخصصة لها، كما أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أيضا بهذا السلوك المميز، ما كان له الأثر الطيب فى تكرار نفس المشهد فى مباراة المنتخب المصرى ونظيره الكنغولى على استاد القاهرة فى الجولة الثانية من منافسات البطولة الافريقية.
كما أذاب الحضور الجماهيرى وحسن التعامل بين الجماهير العربية كل الخلافات والفتن التى أشعلها أعداء الأمة العربية، لتوجه رسالة قوية إلى العالم بأكمله من القاهرة قلب العروبة النابض أن العرب يد واحدة ليس على مستوى الحكومات وحسب بل وعلى مستوى الشعوب أيضاً.
ورفعت الجماهير المصرية شعار الاحتواء والدعم لكل ممثل عربى على مدار أحداث البطولة، ولم تدع مناسبة إلا وزينت بحضورها المباريات لدعم الأشقاء العرب فى مشهد عكس مدى الثقافة والوعى اللذين يتمتع بهما أحفاد الفراعنة الذين جسدوا أروع مشاهد الكان.
جمهور مصر الوفى
المصريون يعشقون الكرة
اهتمام جماهيرى بمباريات الكان
مشاهدة مباريات الكان من المصريين
اعلام الدول العربية فى المدرجات
البنات والحضور فى المدرجات
الفتيات مشجعات من الطراز الاول
المصريين فخورين بالتنظيم الرائع
النساء مشجعات للكرة
تنظيف المدرجات تصرف راقى
حضور جماهيرى كبير
حضور نسائى مميز فى المدرجات
ستاد القاهرة يتزين بالجماهير
صلاح بطل مدرجات كان 2019
فرحة الاطفال المصريين
فرحة مصرية
مباريات الفراعنة
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