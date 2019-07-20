شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "ضامة" محمود وحيد قبل مران الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلي، لاختبار طبى قبل مران الفريق غداً، الأحد، بعدما غاب عن ودية الفريق التي أقيمت أمس أمام البلاستيك واكتفى بتنفيذ برنامج تأهيلي داخل ملعب التتش بعد أن اشتكى من إجهاد فى العضلة الضامة.

وأكد الجهاز الفنى أن وحيد يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المقرر أن يخضع الظهير الأيسر للأهلي لاختبار طبي غدا، الأحد، لتحديد مدى تحسن حالته وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى الإسكندرية المقرر له ظهر الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدورى العام.