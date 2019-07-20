شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى لـTIME SPORT: إسلام عيسى فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حمد إبراهيم، المدرب العام للنادى المصرى البورسعيدى، انتقال إسلام عيسى لاعب الفريق لصفوف نادى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه، بالإضافة لـ10 ملايين جنيه امتيازات أخرى.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس"، "كانت هناك مفاوضات جادة من النادى الأهلي لضم إسلام عيسى، وطلبنا ضم بعض اللاعبين من الفريق الأحمر لكن الأمور توقفت".

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أضاف المدرب العام للمصرى أن إسلام عيسى أصبح لاعباً فى بيراميدز مقابل 35 مليون جنيه و10 ملايين أخرى سيحصل عليها المصرى فى حال بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.

ويلتقى فريق الكرة بالنادى المصرى فى الخامسة مساء اليوم السبت مع نظيره المصانع الحربية وديا، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا للدورى الجديد.

ويختتم الفريق البورسعيدى فى الخامسة مساء غد الأحد مبارياته الودية بالمعسكر، بملاقاة فريق الرجاء المطروحى والذى كان قد استهل المصرى مبارياته الودية بالمعسكر بملاقاته وهى المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز المصرى بهدف نظيف على الترام فى ثانى ودياته، ثم الفوز كذلك على المجد السكندرى بأربعة أهداف مقابل لا شىء.