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الأهلى يكشف موعد مشاركة محمد محمود فى التدريبات الجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد محمود لاعب الأهلى لبرنامج تأهيلى فى ملعب التتش؛ تمهيدا لعودته للمشاركة فى المران الجماعى بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا.

وأكد الجهاز الفنى أن حالة محمد محمود مطمئنة إلى حد كبير، وهو فى تحسن مستمر وسيكون جاهزا للمشاركة فى المران الجماعى عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى بدأه أمس فى ملعب التتش.

ووفقا للتقدير المبدئى يحتاج اللاعب لفترة تأهيل تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام فى المران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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