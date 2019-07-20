شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى: الإرهاق وراء إراحة هؤلاء اللاعبين من ودية البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى أن هناك مجموعة من اللاعبين حصلوا على راحة من ودية البلاستيك التى أقيمت أمس على ملعب التتش وانتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين اكتفوا بالمشاركة فى تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج الذى تم إعداده لتجنب إرهاقهم.

ودفع مارتن لاسارتى باللاعبين الدوليين فى تجربة البلاستيك أمس، حيث شارك الرباعى محمد الشناوى وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، وذلك فى إطار رغبة وخطة الجهاز الفنى لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل مواجهتى الحسم فى بطولة الدورى العام أمام المقاولون العرب والزمالك.

وكان الأهلى قد فاز على البلاستيك أمس بأربعة أهداف دون رد ضمن تحضيرات الفريق لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى.