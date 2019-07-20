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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى 15 صورة.. بيراميدز يستعد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز تدريبًا صباحياً اليوم فى معسكره المقام حاليًا بالإسكندرية استعدادًا لاستئناف مبارياته فى كأس مصر وللموسم الجديد للدورى.
ويضم بيراميدز بين صفوفه 5 لاعبين دوليين وهم أحمد الشناوي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعبد الله السعيد، بجانب أحمد علي الوافد الجديد، الذي سينضم للتدريبات مع اللاعبين الدوليين بداية من الجمعة المقبل.
وكان حسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز، زار معسكر الفريق فى الإسكندرية ، وذكر موقع نادى بيراميدز أن البدرى سيبقى مع الفريق حتى نهاية المعسكر المقرر له الأربعاء المقبل، حيث يحضر مباراة الفريق الودية الأخيرة في المعسكر أمام فريق الرجاء الأربعاء قبل العودة إلى القاهرة.
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