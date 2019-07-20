شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا تأهيليا خاصا لتجهيز «ديانج» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع المالى أليو ديانج، لاعب الأهلى، لبرنامج تأهيلى فى ملعب التتش أعده الجهاز الفنى وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب للمشاركة فى المران الجماعي.

وأدى ديانج تدريبات تأهيلية صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى، تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة فى المران الجماعى بعد اجتيازه للكشف الطبى الذى خضع له عقب وصوله للقاهرة .

وتعاقد الأهلى مع ديانج لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم المقبل بعد المفاوضات التى جرت بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى ومسئولى مولوديه الجزائر والتوصل لاتفاق نهائى بانتقال اللاعب للأهلي.