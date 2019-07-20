شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلي على إقامة مران الفريق الأخير فى القاهرة صباح الثلاثاء المقبل قبل السفر إلى الاسكندرية للدخول فى معسكر مغلق، والمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

ويؤدي الأهلي مرانه أيام السبت والأحد والاثنين فى السادسة مساء على ملعب التتش، قبل العودة إلى المران الصباحي يوم الثلاثاء، الذى يعقبه إعلان قائمة الفريق وتناول وجية الغداء ثم التحرك من النادي إلى الإسكندرية.

ويستعد الأهلي لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك من خلال برنامج بدنى بدأ فى القاهرة، وبعدها خاض الفريق معسكرا تدريبيا فى أليكانتى بإسبانيا، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية لاعبيه من خلال التجارب الودية وآخرها مباراة البلاستيك التي أقيمت أمس وأنتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.