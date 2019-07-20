"الأهلي تراجع عن الاتفاق ".. أول تعليق من المصري على بيع نجمه لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

قال سمير حلبية رئيس المصري إن النادي الأهلي تراجع عن ضم اسلام عيسي نجم الأخضر البورسعيدي ليقرر الأخير مجلس الإدارة بيعه لنادي بيراميدز.

أعلن النادي المصري عبر مدربه العام حمدي إبراهيم انتقال إسلام عيسي جناح الفريق الأيسر إلي نادي بيراميدز مقابل 3 ملايين دولار .

وأضاف حلبية في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن الأهلي قدم عرضاً للمصري بشأن إسلام عيسي وجمعته جلسة بالمسئولين بالنادي الأحمر تم خلالها الاتفاق على جميع التفاصيل.

وأنهى " قدمنا تنازلات للأهلي لإتمام الصفقة ولكن الاتصالات انقطعت ".

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إسلام عيسى انتقل إلى صفوف المصري منذ يناير عام 2018 قادمًا من فريق النصر في صفقة وصلت قيمتها 10 ملايين جنيه.

وشارك صاحب الـ23 عامًا في 29 مباراة مع المصري خلال الموسم الحالي ليسجل سبعة أهداف ويصنع خمسة أهداف.

وحظى اللاعب باهتمام الأهلى الذي سعى إلى التعاقد معه بحسب محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي .

ولم ينف مصدر من داخل النادي الأهلي، الاهتمام باللاعب قائلاً لـ"الخليج 365" إن عيسي محل اهتمام بسبب المستويات التي يقدمها رفقة الفريق البورسعيدي ولكن المفاوضات حتى الآن لم تأخذ الصبغة الرسمية.