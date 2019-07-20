مقابل ٣ ملايين دولار.. بيراميدز يحسم الصراع مع الأهلي ويتعاقد مع هدفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن النادي المصري انتقال إسلام عيسي جناح الفريق الأيسر إلي نادي بيراميدز مقابل 3 ملايين دولار .

وقال حمد إبراهيم المدرب العام للنادي المصري إن ناديه سيحصل إلى مبلغ 35 مليون جنيه بصورة فورية على أن يحصل على المبلغ المتبقي حسب اتفاق مبرم بين الناديين.

إسلام عيسى انتقل إلى صفوف المصري منذ يناير عام 2018 قادمًا من فريق النصر في صفقة وصلت قيمتها 10 ملايين جنيه.

وشارك صاحب الـ23 عامًا في 29 مباراة مع المصري خلال الموسم الحالي ليسجل سبعة أهداف ويصنع خمسة أهداف.

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وحظى اللاعب باهتمام الأهلى الذي سعى إلى التعاقد معه بحسب محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي .

وقال الخولي فى تصريحات سابقة لـ "الخليج 365" إن ناديه تلقى عرضين محليين أحدهما من الأهلي والآخر من بيراميدز للتعاقد مع جناحه.

وأكد عيسي لـ"الخليج 365" مفاوضات الأهلي فى تصريحات سابقة كاشفاً أن العرض يتضمن سداد مبلغ مالي معين إضافة إلي إعارة أحد اللاعبين لصفوف المصري.

ولم ينف مصدر من داخل النادي الأهلي، الاهتمام باللاعب قائلاً لـ"الخليج 365" إن عيسي محل اهتمام بسبب المستويات التي يقدمها رفقة الفريق البورسعيدي ولكن المفاوضات حتى الآن لم تأخذ الصبغة الرسمية.

الجدير بالذكر أن بيراميدز تعاقد مع أحمد علي هداف المقاولون العرب واستغني عن الثنائي، كينو وعمر خربين بالإضافة إلى ناصر منسي