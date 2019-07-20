مدرب الإسماعيلي يتحدث عن.. مباراة الزمالك.. رحيل عواد.. وضم الهاني سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، إن مواجهاتهم أمام فرق القمة الأهلي والزمالك تكون ممتعة لذا مباراتنا المقبلة مهمة لنا لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد نتائجنا طيلة الموسم.

الإسماعيلي يواجه نظيره الزمالك يوم الأربعاء 24 يوليو ضمن منافسات بطولة الدوري.

وعن أزمة حارس مرماهم محمد عواد، قال المنياوي ـ عبر مداخلة أُجريت معه ببرنامج ألعبها صح بفضائية تايم سبورت ـ اليوم السبت:"الكرة المصرية أصبحت تشهد حالة من الفوضى لاعب يتبقى في عقده موسمين مع الإسماعيلي ويتفاوض مع نادي أخر بدلاً من أن يكون موجود في النادي ويأتي لنا من يفاوضه.. لكنه انقطع عن التدريب ويتحدث عن ضعف زملائه بالفريق وهو أمر لا يعنيه أطلاقًا".

Advertisements

ونفى مدير الكرة بالإسماعيلي دخولهم في مفاوضات مع حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، الهاني سليمان، قائلاً:"لدينا حارسين كبار جدًا محمد مجدي ومحمد فوزي قادرين على مساعدة أي فريق كما لدينا حارسين ناشئين جيدين آخرين فنحن لسنا بحاجة لحراس".

وتابع المنياوي:"لم يرحل عنا أي لاعب حتى الآن محمود متولي ملف رحيله بيد إدارة النادي ولا نشغل أنفسنا بأي شيء سوى الاستعداد بصورة جيدة للموسم المقبل وكذلك باهر المحمدي باقي بصفوفنا لم يرحل سوى إبراهيم عبد الخالق وهو من طلب ذلك فوافقت الإدارة".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أنهم يعملون على ضم 4 أو 5 صفقات سوبر بجانب الناشئين وقوام الفريق الحالي.