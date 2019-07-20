تقرير.. إسماعيل بن ناصر.. تحدى والده المغربي ليكسب الرهان مع الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد همام:

لا يمتلك مسيرة حافلة أو يلعب لفريق أوروبي عريق لكن يمتلك من المهارة تجعله ينتقل لأكبر الدوريات الأوروبية ليس هذا فقط بل يتنافس عليه كبار أندية القارة العجوز.

ما نتحدث عنه هو صاحب الـ21 عامًا وأفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا إسماعيل بن ناصر الذي أصبح أحد أهم أعمدة جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري في البطولة الأفريقية.

بداية بن ناصر مع الكرة ربما تكون تقليدية فاللاعب الشاب ينتمي لأب مغربي وأم جزائرية ونشأ في فرنسا مثل كثير في بدايات اللاعبين الجزائريين مشوارهم داخل الساحرة المستديرة.

بن ناصر بدأ مشواره نحو العالمية من فرنسا وتحديدًا مع نادي آرل آفينيون الذي شارك معه في موسم (2014 - 2015) في سبع مباريات سجل خلالها هدفًا واحدا.

رغم مبارياته القليلة رفقة فريقه الفرنسي إلا أن اللاعب الشاب استطاع أن يخطف أنظار العين الخبيرة في اختيار اللاعبين الصاعدين وهو آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال بعد صراع مع الغريم تشيلسي للحصول على خدمات الشاب.

بن ناصر شارك في 24 مباراة مع الفريق الثاني لآرسنال إلا أنه لم يسجل سوى حضور وحيد للفريق الأول عندما شارك بديلاً لثيو والكوت أمام فريق شيفيلد وينزداي في الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

تجربة بن ناصر مع آرسنال لم تدم طويلاً ليرحل لصفوف تور الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية بفرنسا ليشارك في 16 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل وصنع هدفًا.

بداية التألق والظهور للشاب صاحب الجنسيات الثلاثة المغربية والجزائرية والفرنسية كانت من باب الدوري الإيطالي وتحديدًا مع فريق إيمبولي.

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موسم (2017 -2018) شهدت ظهور صاحب الـ21 عامًا في 39 مباراة مع إمبولي بدوري الدرجة الثانية الإيطالي ليسجل هدفين ويصنع أربع تمريرات حاسمة.

وعاد اللاعب في الموسم المنقضي ليقود فريقه للظهور في الدوري الإيطالي ليشارك في 38 مباراة إلا أنه لم يسجل أي هدف ليصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

على المستوى الدولي مثّل اللاعب المنتخب الفرنسي تحت 18 و19 عامًا ليشارك في 11 مباراة سجل خلالهم هدفين، لكن أزمة اللاعب دوليًا كانت بدخول اتحادي الجزائر والمغرب في صراع من أجل الحصول على اللاعب.

اتحاد الكرة المغربي قدّم عرضًا للاعب إلا أنه قرر تمثيل الجزائر نظرًا لأفضلية عرض الخضر حيث سيمثل الفريق الأول بينما كان عرض "أسود الأطلس" مقتصرًا على المشاركة في منتخب الشباب بشكل مبدئي.

قرار بن ناصر بمشاركته مع الجزائر جعله يدخل في صدام شديد مع والده صاحب الأصول المغربية الأمر الذي جعل الأب يقاطع الابن إلا أن اللاعب لم يُعدل عن قراره ليستمر على الطريق الذي انتهجه.

بداية ظهور بن ناصر مع المنتخب الجزائري كانت في مباراة ليسوتو في تصفيات كأس الأمم المؤهلة لنسخة 2017 والتي أقيمت بالجابون، وبالفعل حقق أولى انجازاته مع "المحاربين" عندما أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في كأس الأمم نسخة 2017 بعد الأوغندي محمد شعبان وإسماعيلا سار لاعب السنغال.

بن ناصر لم يكتف بهذا فقط بل نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية بعد غياب دام 29 عامًا حيث استطاع أن يقدم بطولة رائعة بعد صناعته ثلاثة أهداف حاسمة كان آخرها في موقعة النهائي أمام السنغال.

والآن وبعد ما قدمه الدولي الشاب الجزائري بدأت العديد من الأندية الأوروبية تراقبه للحصول على خدماته في الصيف الحالي إلا أن تقارير صحفية إيطالية كشفت عن اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف ميلان في خطوة تُعد مميزة في مسيرة بن ناصر.