المحاربون يسيطرون على أفريقيا.. كيف تناولت صحف الجزائر التتويج بكأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد همام:

بعد غياب 29 عامًا عن منصات التتويج في البطولة الأفريقية عاد المنتخب الجزائري ليحقق الإنجاز بعد الفوز على منافسه السنغالي بهدف دون رد في البطولة التي نظمتها مصر 2019.

المنتخب الجزائري كرر نفس سيناريو نسخة 1990 بعد تحقيق اللقب بالعلامة الكاملة بجانب الفوز على نفس المنافس مرتين سواء في دور المجموعات بجانب المباراة النهائية وهذا ما حدث مع السنغال مثل نيجيريا.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ما تناولته الصحف الجزائرية بعد التتويج باللقب القاري:

- البطولة الثانية للجزائر

قالت صحيفة "الخبر" إن المنتخب الجزائري استطاع أن يتوج بلقبه الأفريقي الثاني بعد الفوز على السنغال، مشددًا أن منتخب "محاربي الصحراء" استطاع أن يحافظ على هدفه المبكر.

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن المنتخب السنغالي حاول أكثر من مرة أن يهدد المرمى الجزائري لكن دفاع الأخضر نجح في الخروج بالفوز واللقب.

- النجمة الثانية للأخضر ومحرز يقترب من الأفضل

ذكرت صحيفة "الشروق" أن المنتخب المصري حقق النجمة الثانية بتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية بالفوز على منتخب "أسود التيرانجا" السنغال.

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ولفتت الصحيفة أن النجم الجزائري رياض محرز المحترف في صفوف مانشستر سيتي أصبح قريبًا من الحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء بعدما تفوق على ساديو ماني النجم السنغالي في

المباراة النهائية.

- الجزائر تطيح بالسنغال

أوضحت صحيفة "البلاد" أن المنتخب الجزائري استطاع أن يزيح المنتخب السنغالي بالفوز عليه بهدف دون رد في المباراة النهائية بكأس الأمم.

وأضافت الصحيفة أن الجزائر استطاعت أن تكرس العقدة للسنغال بعد الفوز الذي حققه "المحاربين" للمرة الثانية في البطولة على "الأسود".

- الأخضر يسيطر على أفريقيا

قالت صحيفة "كومبيتيسيون" إن المنتخب الجزائري أصبح يسيطر على القارة الأفريقية بأكملها بعد الفوز على السنغال.

وأضافت الصحيفة الجزائرية أن رجال المدرب جمال بلماضي عادوا ليكرروا إنجاز نسخة بطولة 1990 بعد مسيرة حافلة على الأراضي المصرية.