“هاتريك” إبراهيموفيتش يحسم “ديربي” لوس أنجليس

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثلاثية (هاتريك) قاد بها لوس أنجليس غالاكسي إلى الفوز على لوس أنجليس إف.سي 3-2 اليوم السبت، ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتعد الثلاثية هي الثانية لإبراهيموفيتش (37 عاماً) منذ انتقاله للعب في الدوري الأمريكي، وقد سجل الأهداف الثلاثة لغالاكسي في مباراة “الديربي” اليوم في الدقائق الثامنة و56 و70، وجاء هدف بتسديدة بقدمه اليسرى وهدف بقدمه اليمنى والآخر سجله بالرأس.

أما هدفي لوس أنجليس إف.سي، فقد سجلهما كارلوس فيلا في الدقيقتين الثالثة و90، وجاء الهدف الأول من ضربة جزاء.

ورفع غالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجليس إف.سي عند 46 نقطة في صدارة المجموعة.