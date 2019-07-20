سيميوني: تحدثت مع غريزمان وممتن له كثيراً

أكد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أنه تحدث مع أنطوان غريزمان، الذي انتقل هذا الصيف من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، مشيراً إلى أنه “ممتن” لما قدمه المهاجم الفرنسي بين صفوف “الروخيبلانكوس” خلال السنوات الخمس التي قضاها مع الفريق المدريدي قبل رحيله للبرسا.

وفي مقابلة بثتها قناة (TyC Sports) الأرجنتينية، قال مدرب أتلتيكو: “أقدر كثيراً ما قدمه غريزمان على مدار 5 سنوات معنا، إنها لحظة مهمة في مسيرته حيث انتقل لفريق استثنائي مثل برشلونة، تحدثت معه كثيراً وممتن لكل من كانوا معنا”.

وتابع المدرب الأرجنتيني قائلاً: “إنني أحبه كثيراً وتربطني به وبأسرته علاقة عظيمة، انتقل لفريق كبير وإذا حافظ على نفس مستواه الذي وضعه بين أفضل اللاعبين، سيقدم موسماً رائعاً”.

ورداً على سؤاله عن إمكانية توليه تدريب منتخب الأرجنتين يوماً ما، قال سيميوني: “على المستوى العاطفي أود تدريب المنتخب على الفور لكن هناك أمور يجب أن أدرسها وأقيمها”.

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وأضاف: “صار لي 7 سنوات ونصف السنة مع ناد مشروعه هو تغيير تاريخ النادي وهذا ما نفعله الآن، هناك من يفهمون ذلك وهناك آخرون لا يفهمون هذا الأمر، أشعر بأنن أتلتيكو جزء من هويتي”.

وفي هذا الإطار، نفى أن يكون الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد طلب منه تولي تدريب “الألبيسيليستي”، وقال: “لست مدرب المنتخب لأنني في المكان الذي أشعر فيه بالراحة الشديدة”.

وأضاف: “قابلت (كلاوديو) تابيا (رئيس الاتحاد) في سانتياغو بيرنابيو وتحدثنا قليلاً ولم نتقابل مرة أخرى، لم أقدم مقترحات، كان ذلك أثناء مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في نهائي كأس ليبرتادوريس”.