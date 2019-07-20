مالديني: هذا اللاعب سيكون مثالياً لميلان

أكد مدير التطوير الرياضي الاستراتيجي بنادي ميلان باولو مالديني، أن لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الكرواتي لوكا مودريتش، “سيكون شخصاً مثالياً لنمو” لاعبي “الروسونيري” الشباب، وأوضح أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أية مفاوضات.
وقال مالديني خلال المؤتمر الصحافي لتقديم اللاعب الفرنسي ثيو هرنانديز: “لم نتفاوض قط مع مودريتش، على الرغم من أننا قلنا دائماً أننا نبحث عن لاعبين سواء شباب أو ذوي خبرة، شخصية مودريتش ستكون مثالية في نمو وتطور لاعبينا الشباب ولكننا لم نتفاوض معه مطلقاً”.
وأضاف مدير التطوير الرياضي بميلان: “سوق الانتقالات طويلة وفي الوقت الحالي الأسعار مرتفعة للغاية، نحتاج لاعبين في أماكن محددة ولكن الكثير منهم أسعارهم غالية جداً”.
وكان بإمكان مودريتش (33 عاماً) الانضمام لـ”الروسونيري” أو إنتر العالم الماضي، لكنه قرر الاستمرار مع “الميرينغي”.
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