استدعاء القوات الخاصة في مطار القاهرة بسبب جمهور الجزائر

غادر القاهرة منذ الساعات الأولى وحتى الثامنة من صباح اليوم السبت، 4 آلاف مشجع جزائري على متن 24 طائرة إلى المدن الجزائرية، بعد مشاركتهم في مؤازرة منتخب بلادهم في نهائي بطولة أفريقيا، وحصوله على كأس البطولة عقب فوزه على منتخب السنغال بهدف نظيف.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: “كان من بين الطائرات 9 طائرات عسكرية و11 طائرة للخطوط الجوية الجزائرية و4 رحلات لطيران طاسيلي الجزائري متوجهة إلى مدن الجزائر وعنابة ووهران وقسطنطينية”.

وأضافت المصادر: “اضطرت سلطات مطار القاهرة لاستدعاء قوات العمليات الخاصة، بعد قيام مشجعي طائرات وهران وعنابة باقتحام كاونترات وزن الحقائب بصالة السفر وقيامهم بأعمال شغب داخل صالة السفر، وتسبب كثرة المشجعين وقيام بعضهم بالشغب في تأخر إقلاع كل الرحلات مابين ساعتين و5 ساعات”.