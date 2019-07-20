جمال بلماضي: البطولة لها مذاق خاص لأنها في مصر

أبدي المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي سعادته بالتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: “ليست المباراة الأفضل بالنسبة لنا على المستوى الفني، لكن النهائيات تلعب من أجل الفوز وليس لتقديم كرة جميلة، وإذا نظرنا إلى إجمالي البطولة فنحن نستحق اللقب وأشكر اللاعبين الذين قاموا بأداء رائع وكنا نعد للمباراة يوماً بعد يوم”.

وتابع: “البطولة لها مذاق خاص لأنها جاءت خارج بلدنا، وكنا نعاني من مشكلات قبل البطولة، والآن أصبحنا على قمة أفريقيا ولذلك فهو أمر رائع”.

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وأوضح: “رفيق حليش ربما يكون خاض مباراته الأخيرة في البطولة لتقدمه في العمر، وياسين براهيمي لم يكن جاهزاً للبطولة لأنه تعرض لإصابة، وشهدت البطولة ميلاد لاعبين جدد مثل بن ناصر الذي يخوض أول بطولة وتوج بجائزة أفضل لاعب وهذا أمر رائع وكذلك آدم اوناس الذي سجل 3 أهداف”.

وتابع قائلاً إن “أداءنا تراجع اليوم عن باقي مباريات البطولة لأننا نواجه فريق رائع وكنا نود الفوز بالمباراة وهو ما تحقق في النهاية، وكان كل همنا هو غلق الثغرات والحفاظ على مرمانا من استقبال الأهداف”.

وأضاف: “لم أقل أنني ذاهب إلى مصر للتتويج باللقب، وعندما كنت أدرب في 2015، قالوا لي إذا كنت أريد تدريب منتخب الجزائر قلت سأفعلها عندما أكون مستعداً، وحاولنا التأهل إلى كأس العالم لكننا لم نوفق”.