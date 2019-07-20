هدف ميلان في “الميركاتو” يتوج بجائزة أفضل لاعب في “كان”

فاز الجزائري إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما قاد منتخب بلاده للقب أمس الجمعة.

ونالت الجزائر لقبها الثاني في البطولة والأول منذ 1990 عقب تغلبها 1-0 على السنغال في النهائي بفضل هدف بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية.

وشارك بن ناصر، الذي صنع هدف الفوز لبونجاح، في التشكيلة الأساسية في جميع مباريات الجزائر في البطولة.

ولم يُستبدل لاعب إمبولي الإيطالي سوى في مناسبتين الأولى في الدقيقة الأخيرة من مواجهة السنغال في دور المجموعات ثم في الدقيقة 57 من مواجهة تنزانيا في آخر مباراة في المجموعة الثالثة والتي دخلتها الجزائر بعد ضمان التأهل.

وانضم بن ناصر، البالغ عمره 21 عاماً، إلى إمبولي في 2017 قادماً من آرسنال الإنجليزي الذي خاض معه مباراة واحدة فقط.

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وانضم اللاعب الجزائري، الذي صنع ثلاثة أهداف في كأس الأمم، إلى تورس الفرنسي على سبيل الإعارة في موسم 2016-2017.

وأشارت وسائل إعلام إنجليزية إلى أن آرسنال لن يقوم بتفعيل حقه في الشرط الجزائي باستعاده بن ناصر من إمبولي.

وأوضحت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان اقترب من ضم بن ناصر مقابل 16 مليون يورو (17.9 مليون دولار).

ونال الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة بعدما اهتزت شباكه مرتين فقط من بينهما ركلة جزاء أمام نيجيريا في الدور قبل النهائي.

واقتنص النيجيري أدويون إيغالو جائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف فيما نال السنغالي كريبن دياتا (20 عاماً) جائزة أفضل لاعب شاب.