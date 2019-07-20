دييجو سيميوني: انتقال جريزمان إلى برشلونة خطوة مهمة

قال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، إنه ما زال يحب أنطوان جريزمان نجم الفريق السابق، حتى بعد رحيله إلى برشلونة في الانتقالات الحالية.

وصرح سيميوني لقناة "Tyc" الأرجنتينية، قائلًا "أنا أقدر ما

فعله جريزمان مع الفريق طوال الـ5 مواسم السابقة، وانتقاله إلى برشلونة خطوة مهمة جدًا في مسيرته".

وأضاف المدرب الأرجنتيني" لقد تحدثت كثيرًا معه، وأنا ممتن لكل

اللاعبين الذين لعبوا معنا، وكمدرب أنا سعيد بما قدمه جريزمان، أنا أحبه كثيرًا، لدي علاقة ممتازة معه ومع عائلته، وإذا حافظ على مستواه سيقدم مواسم جيدة مع برشلونة".

وانتقل جريزمان إلى برشلونة بعد أن كسر البلوجرانا الشرط الجزائي في عقد اللاعب، المقدر بـ120 مليون يورو.