إكرامي يشيد بتنظيم بطولة أمم أفريقيا

أشاد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، بتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019. وقال إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مبروك لمصر النجاح المُبهر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية في زمن قياسي ومبروك لكل الكوادر الشابة المجتهدة التي ساهمت في إنجاح هذا التنظيم وإظهار مصر بهذه الصورة". لمصر النجاح المُبهر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية في زمن قياسي ومبروك لكل الكوادر الشابة المجتهدة التي ساهمت في إنجاح هذا التنظيم وإظهار مصر بهذه الصورة". واختتمت، مساء أمس الجمعة، بطولة أمم أفريقيا بالمباراة النهائية التي جمعت بين الجزائر والسنغال، وانتهت لصالح محاربي الصحراء الذين حصدوا اللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

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