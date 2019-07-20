الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية الثلاثاء المقبل استعدادًا للمقاولون العرب

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة صباح الثلاثاء المقبل، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، والمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبلعلى استاد برج العرب.
ويؤدي الأهلي مرانه على مدار ثلاثة أيام السبت والأحد والاثنين في السادسة مساء على ملعب التتش، قبل العودة إلى المران الصباحي يوم الثلاثاء، الذي يعقبه إعلان قائمةالفريق وتناول وجبة الغداء ثم التحرك من النادي إلى الإسكندرية.
ويستعد الأهلي لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك من خلال برنامج بدني بدأ في القاهرة، وبعدها خاض الفريق معسكر تدريبي في أليكانتي بأسبانيا، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية لاعبيه من خلال التجارب الودية وآخرها مباراة البلاستيك التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.
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