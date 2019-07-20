شاهد.. مران قوي لبيراميدز بقيادة ديسابر

قاد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز تدريبات فريقه صباح اليوم عقب عودته من الإجازة التي حصل عليها بعد الإعلان عن تعيينه مدربا للفريق. التي حصل عليها بعد الإعلان عن تعيينه مدربا للفريق. ويواصل الفريق استعداداته القوية في معسكره بمدينة الإسكندرية بعد انضمام لاعبيه الدوليين أمس الجمعة. ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر بجانب المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

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