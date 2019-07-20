طارق سليمان يؤكد جاهزية حراس الأهلي

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني اطمأن على جاهزية الحراس من خلال التجارب الودية التي أقيمت في الفترة الماضية وآخرها تجربة البلاستيك التي أقيمت أمس على ملعب التتش وانتهت بفوز الفريق بأربعة أهداف دون مقابل، والتي شهدت مشاركة محمد الشناوي بعد انضمامه لتدريباتالفريق مع مجموعة اللاعبين الدوليين.
وأشار سليمان، إلى أن جميع الحراس على درجة عالية من الجاهزية، سواء كان الشناوي أو على لطفي، إلى جانب ثنائي الشباب أحمد طارق ومصطفي شوبير واللذين ارتفع مستواهما بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ونالا إشادة الجهازالفني.
وأكد سليمان أن الأهلي استفاد من تجاربه الودية قبل مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري العام، والتي تعد نقطة فارقة في مشوار الفريق للفوز بدرع الدوري.
وأوضح مدرب حراس الأهلي، أن مباراة المقاولون العرب صعبة خاصة أنها تأتى بعد فترة توقف، إلى جانب أنها لا تقبل أية احتمالات وتحتاج إلى حالة من الإصرار الشديد والرغبة لدى جميع اللاعبين لتحقيق الفوز.
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