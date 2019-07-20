طاقم تحكيم مصري لمباراة الزمالك والجونة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين طاقم حكام مصري لمباراة الزمالك والجونة غدًا بالدوري الممتاز. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك لم يرسل خطابا لطلب تعيين حكام أجانب، وبالتالي فإن اللقاء سيديره حكام مصريون. وبالتالي فإن اللقاء سيديره حكام مصريون. والجدير بالذكر أن الزمالك كان يطلب تعيين حكام أجانب لمبارياته قبل أمم أفريقيا.

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