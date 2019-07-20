سموحة يتعاقد مع الهاني سليمان

نجح نادى سموحة فى إتمام التعاقد مع الهانى سليمان حارس مرمى نادى الاتحاد السكندري. ومن المنتظر أن ينتظم الحارس فى تدريبات فريقه الجديد غداً ضمن فترة إعداده للموسم الجديد. ضمن فترة إعداده للموسم الجديد. ويقود طارق سليمان المدرب العام وباقى الجهاز المعاون تدريبات سموحة، نظرا لتعذر حضور التوءم حسام وإبراهيم حسن لظروف وفاة شقيقهما الأكبر، ومن جهته أشاد عماد المندوه مدرب حراس سموحة بإمكانيات الهانى وأكد أنه إضافة قوية لصفوف الفريق، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل إتمام الصفقة. التوءم حسام وإبراهيم حسن لظروف وفاة شقيقهما الأكبر، ومن جهته أشاد عماد المندوه مدرب حراس سموحة بإمكانيات الهانى وأكد أنه إضافة قوية لصفوف الفريق، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل إتمام الصفقة.

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