رياضة | عاجل.. نجم منتخب مصر يصل لندن خلال ساعات للانضمام إلى فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم منتخب مصر يصل لندن خلال ساعات للانضمام إلى فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصحفي "جوني بيرسي" والذي يعمل في صحيفة تيلجراف البريطانية صباح اليوم، إن نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركي قد وافق بالفعل على الانتقال إلى صفوف نادي آستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الحالية، ليصبح بذلك تريزيجيه هو ثاني اللاعبين المصريين في الفريق بجانب أحمد المحمدي.

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وأوضحت التقارير الصحفية، بأن انتقال تريزيجيه إلى صفوف الفيلانز، سوف يكلف إدارة النادي نحو 8.75 مليون باوند، مشيرة إلى كون الناديين قد اتفقا على كل شيء بخصوص الصفقة، وكذلك اتفق اللاعب مع إدارة النادي على البنود الشخصية في عقده مع الفريق الإنجليزي.

وبحسب مصادر التليجراف، فإن محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق سيتواجد في مدينة لندن خلال الساعات المقبلة من أجل إجراء الكشف الطبي تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى صفوف آستون فيلا خلال الـ48 ساعة المقبلة.