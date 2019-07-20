رياضة | الاتحاد السكندري يبدأ معسكره استعدادا لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يبدأ معسكره استعدادا لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني، معسكره المغلق ظهر اليوم بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية، تمهيدا للموسم الجديد.

وكاان الجهاز الفني قرر اصطحاب 45 فردا، خلال المعسكر المغلق والذي سيستمر لمدة ثلاثة أسابيع، يتخلله 5 مباريات ودية متدرجة المستوى استعدادا لمسابقة كأس مصر.

ويستعد الاتحاد السكندري لمباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر 5 سبتمبر المقبل، والموسم الجديد الذي سيشارك خلاله ببطولة الدوري وكأس محمد السادس أبطال العرب.