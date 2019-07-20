رياضة | بمشاركة علي جبر.. بيراميدز يستعد للأهلي بتدريبات شاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة علي جبر.. بيراميدز يستعد للأهلي بتدريبات شاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، مرانه صباح اليوم على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الأهلي بكأس مصر.

واشتمل المران على تدريبات شاقة وفقرة أحمال، بالإضافة إلى الجري حول الملعب، ثم إنهاء المران بتقسيمة وفقرة للتسديدات.

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وشارك علي جبر مدافع الفريق، في التدريبات كاملة عقب تعافيه من آللام التي لحقت به مؤخرا، وسط أنباء توقيعه للمارد الأحمر، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد بيراميدز سبورت، لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.