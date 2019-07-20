رياضة | الهلال يقرر تعويض رحيل عموري بصفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يقرر تعويض رحيل عموري بصفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكاتب الصحفي "صالح الحناكي"، بأن إدارة الهلال السعودي سوف تعلن عن صفقة مدوية ومن العيار الثقيل ليحل محل اللاعب الدولي الإماراتي "عمر عبد الرحمن عموري"، والذي بات من المؤكد رحيله عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الهلال قد أعلن في بيان رسمي له مساء أمس الجمعة، عن توقف المفاوضات بشكل كامل بينه وبين ممثلي اللاعب "عمر عبد الرحمن عموري"، مؤكدًا بأن عموري سوف يرحل عن صفوف الهلال بعد إنتهاء فترة إعارته، وفشل إدارة الزعيم في الوصول لإتفاق بشأن تجديد إعارة اللاعب أو شراء عقده بصورة نهائية.

وأوضح "الحناكي" في تدوينة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بخصوص الصفقة المتوقعة للهلال قائلًا: "الادارة حاولت ترضي الجمهور بتجديد عقد عموري.. وقدمت عرض مغر جدا للاعب مصاب بالرباط ثلاث مرات وممكن تتجدد في اي وقت فتخسر الملايين ومحترف اجنبي.. وبالاخير اضطرت لإقفال الملف#الهلال اكبر من اي لاعب.. مر به اساطير ورحلوا وبقي زعيما، والادارة ربما تخطط لصفقة مدوية تعوض بها الجماهير خلال الفترة المقبلة".