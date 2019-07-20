رياضة | محاولات زملكاوية لإقناع عمر جابر بتعديل عقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولات زملكاوية لإقناع عمر جابر بتعديل عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو نادي الزمالك لإقناع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بتخفيض مطالبه المالية فيما للانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.

ويحصل عمر جابر على 24 مليون جنيه في الموسم الواحد مع بيراميدز وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي اعتبرت الرقم مغالاة فيه بشكل كبير بعدما رفضوا تعديل عقد كهربا لـ20 مليون جنيه في الفترة الأخيرة مما دفع اللاعب إلى الهروب.

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ويضع مسئولو الزمالك اسم عمر جابر على رأس أولوياتهم في ميركاتو الصيف الجاري بالنسبة للمفاوضات القائمة مع مسئولي نادي بيراميدز في ظل الحاجة لتدعيم الجبهة اليمنى بعد الاستقرار على رحيل حمدي النقاز وحازم إمام.

ويجيد عمر جابر اللعب في أكثر من مركز سواء الجبهة اليمنى أو الجهة اليسرى والمدافع والوسط المدافع وهو ما يجعله حل سحري للفريق الأبيض.