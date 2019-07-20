رياضة | انقسام في الزمالك حول مصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقسام في الزمالك حول مصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسود حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك حول قرار عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق الصاعد والذي انتهت إعارته إلى صفوف طلائع الجيش بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب رئيس نادي الزمالك في عودة مصطفى محمد ويضع عليه ثقة كبيرة ويعتبره من المهاجمين الواعدين في الكرة المصرية ويرى أن الأفضل هو الاستفادة منه داخل المستطيل الأخضر وتحقيق أكبر مكسب فني منه لكن الأمر مختلف بالنسبة لإدارة الكرة الخاصة بالنادي والتي تميل إلى استمرار إعارة اللاعب واكتسابه مزيد من الخبرات بسبب وضع أولوية لديهم للصفقات الجديدة عن مشاركة اللاعب مع الفريق، لذلك كان تفكيرهم بالاستفادة منه كورقة مقايضة لحسم بعض الصفقات الجديدة للفريق وسط اهتمام أكثر من نادي محلي للحصول على خدماته.

مصطفى محمد يميل للرحيل عن الزمالك لعلمه أنه لن يشارك في التشكيلة الأساسية للفريق بسبب تواجد عدة لاعبين في خط الهجوم سواء خالد بوطيب أو عمر السعيد بجانب أشرف بن شرقي المنضم مؤخرًا من صفوف الهلال السعودي بالإضافة إلى المفاوضات مع بعض اللاعبين الجدد أيضًا لتدعيم الهجوم