رياضة | الأهلي يجهز ديانج للمشاركة في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز ديانج للمشاركة في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي في ملعب التتش أعده الجهاز الفني وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى ديانج تدريبات تأهيلية صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي بعد اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للقاهرة.

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وتعاقد الأهلي مع ديانج لمدة 5 سنوات تبدأ من الموسم المقبل بعد المفاوضات التي جرت بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ومسئولي مولوديه الجزائر والتوصل لاتفاق نهائي بانتقال اللاعب للأهلي.