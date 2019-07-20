رياضة | رسميا.. كاف يفاجئ الأهلي قبل قرعة بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. كاف يفاجئ الأهلي قبل قرعة بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" برئاسة أحمد أحمد، إعفاء أربعة أندية من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأعلن الكاف، عن إعفاء كلا من الأهلي المصري باعتباره صاحب الرقم الأكبر في تحقيق البطولة، ومازيمبي الكونغولي والمتقدم في التصنيف بالشهر الجاري، والترجي التونسي والوداد المغربي، بعد وصولهما للمباراة النهائية بالنسخة الماضية.

ومن المقرر أن تقام قرعة البطولتين يوم الأحد المقبل بمقر الاتحادد الإفريقي بالقاهرة، حيث سيشارك الزمالك بجوار الأهلي في دوري الأبطال، فيما سيتواجد المصري وبيراميدز سبورت بالكونفدرالية.