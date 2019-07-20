رياضة | مفاجأة في صفقة نيمار وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في صفقة نيمار وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة تقديم نادي برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دار سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان.
وأوضحت أن قيمة اللاعبين الذين سيدخلون في الصفقة التبادلية مع نيمار لن تتجاوز 170 مليون يورو، وهو الرقم الذي يسمح للنجم البرازيلي بالرحيل في صيف 2020.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في ضم النجم البرازيلي من خلال صفقة تبادلية دون تقديم أي أموال.
وأشارت إلى أن الأنباء الأخيرة عن تقديم برشلونة لاعبين بالإضافة إلى 40 مليون يورو لضم نيمار، قبل أن يرتفع المقابل المادي في عرض آخر إلى 100 مليون يورو، غير صحيحة.
وأوضحت أن قيمة اللاعبين الذين سيدخلون في الصفقة التبادلية مع نيمار لن تتجاوز 170 مليون يورو، وهو الرقم الذي يسمح للنجم البرازيلي بالرحيل في صيف 2020.