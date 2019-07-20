رياضة | مفاجأة في صفقة نيمار وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في صفقة نيمار وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة تقديم نادي برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دار سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في ضم النجم البرازيلي من خلال صفقة تبادلية دون تقديم أي أموال.

وأشارت إلى أن الأنباء الأخيرة عن تقديم برشلونة لاعبين بالإضافة إلى 40 مليون يورو لضم نيمار، قبل أن يرتفع المقابل المادي في عرض آخر إلى 100 مليون يورو، غير صحيحة.