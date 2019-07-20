قال تقرير صحفي كتالوني، اليوم السبت، إن نادي برشلونة يراقب إحدى الجواهر الألمانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن الفنيين في برشلونة، يراقبون كاي هافيرتز، لاعب وسط بايرن ليفركوزن.
وأوضحت أن هافيرتز صاحب الـ20 عامًا قدم أرقامًا مميزة، في الموسم الماضي، حيث نجح في تسجيل 20 هدفًا، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة، خلال 42 مباراة.
وأكدت الصحيفة أن هافيرتز يحظى أيضًا بمراقبة بايرن ميونخ، كأي لاعب شاب يبرز في الدوري الألماني.
يذكر أن عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن ينتهي في صيف 2022، وهو ما يصعب المفاوضات بشأن رحيله خلال الميركاتو الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رادار برشلونة يرصد هدف بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.