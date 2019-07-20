شكرا لقرائتكم دجلة يطلب 30 مليون جنيه ومدبولى مقابل بيع عبد العاطى للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع نظرائهم بوادى دجلة، من أجل ضم محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تحسبًا لرحيل طارق حامد الذى تلقى عرضًا من بعض الأندية الخليجية على رأسها اتحاد جدة السعودى.

وكشف مصدر مطلع، عن الشروط التى حددها مسئولى وادى دجلة من أجل الموافقة على بيع عبد العاطى للقلعة البيضاء، وهو الحصول على 30 مليون جنيه، ودخول أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك ضمن الصفقة.

وأجرى أحد مسئولى الزمالك عدة اتصالات بعبد العاطى، الذى أبدى ترحيبه بارتداء قميص الزمالك فى الموسم الجديد، وهم الأمر الذى دفع مسؤولى الأبيض فى بدأ التفاوض مع إدارة الفريق الدجلاوى.

كان عبد العاطى على ردار الزمالك منذ بداية الموسم، إلا أن المفاوضات توقفت دون وجود أسباب واضحة، قبل أن تعود المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى خاصة فى ظل المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب مع الفريق الدجلاوى منذ بداية الموسم تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس.

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موعد مباراة الزمالك والجونة

ويخوض الزمالك مواجهة قوية حينما يلتقى مع الجونة غدا(الأحد)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الزمالك عن تحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المقبلة التى ستكون بدايتها غدًا الأحد، أمام الجونة، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، بعدما انحصرت المنافسة بينه وبين الأهلى على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما يتصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.