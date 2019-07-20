شكرا لقرائتكم جنش يبدأ جلسات التأهيل بعد جراحة "وتر أكيلس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ محمود جنش حارس الزمالك والمنتخب الوطنى، جلسات التأهيل فى القاهرة، بعد الجراحة التى أجراها فى ألمانيا عقب الإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى التدريبات مع المنتخب الوطنى قبل مباراة أوغندا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر وودعها المنتخب من دور الـ16 بالهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.
وأكد مصدر مقرب من جنش أنه قام بإزالة سلك الجراحة وبدأ الحارس عمليات التأهيل على أن يسافر إلى ألمانيا خلال الفترة القادمة لمتابعة باقى عمليات التأهيل وذلك ضمن فترة تأهيله للموسم الجديد.
كان الزمالك اقترب من ضم محمد عواد حارس الإسماعيلى لتعويض غياب جنش الذى سيصل لمدة 6 أشهر عن الفريق الأبيض ويكثف مسئولى القلعة البيضاء خلال الفترة الجارية المفاوضات مع نظرائهم فى الإسماعيلى من أجل إنهاء صفقة ضم عواد بعد الاتفاق مع الحارس على كافة الأمور التى تخص استقدامه لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد وإبداءه رغبة بالانضمام إلى القلعة البيضاء.
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