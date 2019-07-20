مدرب حراس الأهلى: الشناوى ولطفى جاهزان لمواجهة الذئاب...

جدة - عمرو شويل أكد طارق سليمان، مدرب حراس فريق الأهلي إن الجهاز الفنى اطمأن على جاهزية الحراس من خلال التجارب الودية، التى أقيمت فى الفترة الماضية وآخرها تجربة البلاستيك التى أقيمت أمس على ملعب التتش وانتهت بفوز الفريق بأربعة أهداف دون مقابل، والتى شهدت مشاركة محمد الشناوى بعد انضمامه لتدريبات الفريق مع مجموعة اللاعبين الدوليين.

وقال سليمان أن جميع الحراس على درجة عالية من الجاهزية، سواء كان الشناوى أو على لطفى، إلى جانب ثنائى الشباب أحمد طارق ومصطفى شوبير واللذين ارتفع مستواهما بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ونالا إشادة الجهاز الفنى.

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وأضاف سليمان أن الأهلى استفاد من تجاربه الودية قبل مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل فى إطار منافسات بطولة الدورى العام، والتى تعد نقطة فارقة فى مشوار الفريق للفوز بدرع الدورى.

وأوضح مدرب حراس الأهلى، أن مباراة المقاولون العرب صعبة خاصة أنها تأتى بعد فترة توقف، إلى جانب أنها لا تقبل أية احتمالات وتحتاج إلى حالة من الإصرار الشديد والرغبة لدى جميع اللاعبين لتحقيق الفوز.