شكرا لقرائتكم تأهل علاء أبو القاسم لدور الـ 32 فى بطولة العام للشيش بالمجر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح علاء أبو القاسم لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش فى التأهل إلى دور الـ 32 ابطولة العام للسلاح المقامة فى المجر. فاز أبو القاسم إلى على لاعب جورجيا بنتيجة 15/ 4 فى دور الـ 64 الرئيسى، وبلغ هذا الدور 32 بعد الفوز عليه. وتشارك مصر فى بطولة العالم باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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