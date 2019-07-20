شكرا لقرائتكم أحمد دويدار يزور جنش عقب عودته من ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار أحمد دويدار مدافع الانتاج الحربى زميله محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر بعد عودة الأخير من ألمانيا عقب إجرائه لجراحة وتر اكيليس. وأصيب جنش بقطع في وتر أكيليس خلال التدريبات السابقة لمنتخب مصر، استعداداً لمباراة أوغندا في بطولة كأس الامم الافريقية 2019 . Advertisements وعانى دويدار أيضاً من الاصابة ذاتها حيث تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا نهاية يناير الماضى ولكنه يستعد للسفر مع الانتاج الحربى اليوم لشرم الشيخ للإنتظام فى فترة اعداد فريقه للموسم الجديد بعد أن إستعاد جاهزيته الفنية والبدنية. ولعب جنش وديدوار معا فى صفوف القلعة البيضاء نادى الزمالك.

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