شكرا لقرائتكم إعفاء الأهلى و 4 أندية أخرى من الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"إعفاء فريق الأهلى المصرى من الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

وأعفى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إعفاء الأندية الخمسة أندية الأولى من الدور التمهيدى وهم كل من الوداد ومازيمبى والترجى التونسى والأهلى المصرى، من الدور الأول.

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وأعفى الكاف الوداد المغربى عقب وصوله إلى المباراة النهائية للنسخة الأخيرة، مما تسبب فى تحسين ترتيبه على الصعيد الأفريقى، فيما سيخوض مواطنه الرجاء الرياضى الممثل الثانى للكرة المغربية فى دورى الأبطال الدور التمهيدى، بحسب ترتيبه على الصعيد الأفريقى، بعدما

ومن المقرر أن تقام قرعة دورى أبطال أفريقيا وكأس الكاف، يوم الأحد المقبل بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى العاصمة المصرية القاهرة.

فيما لم يحسم الكاف قراراه بشان الجدل الدائر حول بطل النسخة الأخيرة بين الوداد الرياضى والترجى التونسى، حيث ينتظر الجميع قرار محكمة التحكيم الدولى "طاس" للحسم فى هوية الفريق المتوج بلقب دورى الأبطال، بعدما تقدم الفريق الأحمر بشكوى إلى المحكمة الدولية، لسحب اللقب والميداليات من فريق الترجى التونسى.