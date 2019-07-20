اخبار الهلال السعودي :بعد عموري الزعيم يخطط لصفقة مدوية

كان من اخبار الهلال السعودي اليوم، إعلان النادي في بيان رسمي له عن إيقاف المفاوضات مع اللاعب الإماراتي عبد الرحمن عموري بعد مماطلة وكيله في الرد على عرض الزعيم، وجدير بالذكر أن اللاعب قد انتقل الموسم الماضي على سبيل الإعارة من العين إلى الهلال في صفقة لم يتم الإعلان الرسمي عن قيمتها المالية، إلا أن هناك مصادر من الجانبين أكدت أن القيمة المالية كانت 60 مليون ريال، وبرغم ذلك كانت الإصابة بالرباط الصليبي سببًا في تغيبه عن الفريق معظم هذا الموسم، ولم يشارك سوى في سبع مباريات فقط.

اخبار الهلال السعودي بشأن عموري

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وأكدت الكثير من وسائل الإعلام السعودي، أن هناك عدة أسباب أدت إلى عدم تجديد اللاعب عموري للزعيم مرة أخرى، وهي كالتالي:

*وضعه لشرط ضمه للقائمة الأسيوية.

*مطالبه المالية بالحصول على 50 ألف ريال لكل أسيست داخل الملعب.

*تدخل شخصيات اعتبارية من العين الإماراتي دفعت اللاعب للرفض.

*عرض الأهلي له بقيمة 40 مليون دولار، وإن كان لم يعلن بشكل رسمي.

*تخوفات اللاعب من عدم المشاركة بشكل أساسي مع تغيير المدرب.

وبعيدًا عن خبر وقف المفاوضات مع عموري، ومن اخبار الهلال السعودي أيضًا تأكيد إدارة النادي على إتمام الإتفاق مع بنفيكا البرتغالي بشأن البيروفي كاريلو، وسوف يتم التوقيع النهائي خلال 48 ساعة وإن لم يتم ذلك سوف يُعد الاتفاق لاغي، وجدير بالذكر أن مصادر ذكرت أنه في حالة التوقيع سوف يكون عقد اللاعب مع نادي الهلال لمدة 4 سنوات.

أكد الصحفي السعودي صالح الحناكي أن الهلال من أجل جماهيره حاول التجديد لعموري، برغم أنه أُصيب بالرباط الصليبي مرتين قبل ذلك وأنه معرض لتجدد الإصابة مرة أخرى في أي وقت، إلا أنه برغم ذلك ماطل اللاعب ووكيله في الرد على إدارة نادي الهلال السعودي برغم أن المبلغ المعروض كان كبيرًا، وأضاف الحناكي أن الزعيم لا يقف على نجم وقد سبق ومر عليه نجوم تاريخيين صنعوا أمجاد له، وأشار الإعلامي السعودي المعروف بميوله للهلال أن الإدارة سوف تفاجىء جماهيرها بصفقة كبيرة ومدوية قريبًا على حد قوله.