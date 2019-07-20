شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ32 فى بطولة العالم للسلاح بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، إلى دور الـ32 لبطولة العام للسلاح المقامة فى المجر، وذلك بعد الفوز على لاعب جورجيا بنتيجة 15/ 4 فى دور الـ64 الرئيسى. وتشارك مصر فى بطولة العالم باللاعبين شيرويت جابر وسلوى جابر وسارة نونو ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر وزياد السيسى وأحمد السيد ومحمد السيد ومحمود محسن وأحمد الصغير ويارا الشرقاوى ونهى هانى ومريم الزهيرى ونورا محمد وعلاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

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