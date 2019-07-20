أحمد دويدار يزور جنش بعد جراحة أكيلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد دويدار، مدافع الإنتاج الحربى، على زيارة زميله محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر بعد إجراء الأخير جراحة وتر أكيلس وعودته من ألمانيا. وكان جنش قد أصيب بقطع فى وتر أكيلس خلال تدريبات المنتخب استعداداً لمباراة أوغندا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 . Advertisements وتعرض دويدار أيضاً للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا نهاية يناير الماضى، ولكنه يستعد للسفر مع الإنتاج الحربى اليوم لشرم الشيخ للانتظام فى فترة اعداد فريقه للموسم الجديد بعدما استعاد جاهزيته الفنية والبدنية.

دويدار فى زيارة جنش

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