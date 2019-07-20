رياضة | إصابة جديدة تضرب الأهلي

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تغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن ودية الفريق التي أقيمت أمس أمام البلاستيك واكتفى بتنفيذ برنامج تأهيلي داخل ملعب التتش بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة.

وأكد الجهاز الفني أن وحيد يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المقرر أن يخضع الظهير الأيسر للأهلي لاختبار طبي غدا الأحد لتحديد مدى تحسن حالته وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى الاسكندرية المقرر له ظهر الثلاثاء المقبل ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري العام.