رياضة | الأهلي يوضح سبب الغيابات عن مواجهة البلاستيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوضح سبب الغيابات عن مواجهة البلاستيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، أن هناك مجموعة من اللاعبين حصلوا على راحة من ودية البلاستيك التي أقيمت أمس على ملعب التتش وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة ،مشيرا إلى أن هؤلاء اللاعبين اكتفوا بالمشاركة في تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج الذي تم إعداده لتجنب إرهاقهم.

ودفع مارتن لاسارتي باللاعبين الدوليين في تجربة البلاستيك أمس حيث شارك الرباعي محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، وذلك في إطار رغبة وخطة الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل مواجهتي الحسم في بطولة الدوري العام أمام المقاولون العرب والزمالك.

وكان الأهلي قد فاز على البلاستيك أمس بأربعة أهداف دون رد ضمن تحضيرات الفريق لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك.