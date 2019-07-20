رياضة | يوفنتوس يحدد سعر بيع مهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحدد سعر بيع مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي يوفنتوس السعر الذي يرغب في الحصول عليه من أجل الموافقة على رحيل مهاجمه الإيطالي الشاب مويس كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما وضع شرط غير قابل للتفاوض للموافقة على رحيله.

ولن يسمح يوفنتوس برحيل مهاجمه الشاب بقيمة أقل من 30 مليون يورو في ظل سعيه للحصول على الأموال لتمويل صفقة التعاقد مع إيكاردي في الانتقالات الحالية.

ووضع البيانكونيري شرطا وحيدا للموافقة على رحيل صاحب ال18 عام وهو وضع بند أحقية إعادة الشراء مرة أخرى، وذلك نظرا لرغبة يوفنتوس استعادة اللاعب في المستقبل مع معرفتهم بموهبته الكبرى.

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ولدى السيدة العجوز النية في الاحتفاظ بالمهاجم الشاب، إذ تقدمت الإدارة بعرض لتجديد عقده مع الفريق براتب 2.5 مليون يورو سنويا حتى عام 2023.

وشارك مويس كين بقميص يوفنتوس الموسم الماضي في 13 مباراة ببطولة الدوري سجل خلالهم 6 أهداف، ليؤكد موهبته الكبرى ويلفت نظر العديد من الأندية.

ويعد نادي إيفرتون وبروسيا دورتموند على رأس قائمة الأندية المهتمة بضمه في الفترة المقبلة، ولكن يوفنتوس يتأنى في بيعه لوضع شرط يمكنه من إعادته مرة أخرى في المستقبل.