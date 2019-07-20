رياضة | جمال بلماضي لـ"الخليج 365 الرياضي": الجزائر تستحق التتويج بأمم إفريقيا عن جدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال بلماضي لـ"الخليج 365 الرياضي": الجزائر تستحق التتويج بأمم إفريقيا عن جدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن فخره بقيادة محاربي الصحراء للتتويج بلقب إفريقيا للمرة الثانية في تاريخهم.

وقال بلماضي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "فخور بما حققناه، والمنتخب الوطني الجزائري يستحق التتويج بهذا اللقب عن جدارة".

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وأضاف: "هنيئًا لهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين، وذلك لما قدموه بهذا الإنجاز المستحق".

وأكمل: "هذه أول كأس للجزائر بعد ٢٩ عامًا، والأولى لي كمدرب، وأنا فخور جدًا بما فعلناه".