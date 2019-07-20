رياضة | انتقادات واسعة لقميص فريق رمضان صبحي في إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقادات واسعة لقميص فريق رمضان صبحي في إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رافق إعلان نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي والمحترف بين صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي المعار إلى الأهلي، عن التصميم الجديد للزي الأساسي للفريق في الموسم المقبل، حملة انتقادات واسعة بسبب وضعية اسم الراعي الرسمي على صدر القميص.

ويتعارض التصميم الجديد لقميص النادي الذي هبط لمنافسات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى مع لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فيما يتعلق بحجم شعارات الراعي، حيث تنص اللوائح على ألا تزيد مساحة الإعلان على الزي عن 20 سنتمتر مربع.

لكن ويبدو أن الراعي الرئيسي للفريق "بادي باور" الأيرلندية فرضت شروطا مخالفة بسبب إصرارها على وضع اسمها وشعارها بحجم أكبر على القميص.

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ولم يحصل القميص على الإعجاب من المشجعين عند ظهر الفريق بقمصانهم الجديدة الأربعاء الماضي خلال مباراة أمام روكديل.

وتوالت التعليقات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تشبيه الزي الرسمي للفريق بالوشاح الذي تظهر به ملكات الجمال والفتيات في احتفالات توديع العزوبية، فيما تمنتى البعض أن يكون الأمر مجرد مزحة.

وأكدت المتاجر التي ستعرض قميص هدرسفيلد للبيع أن التصميم الجديد سيكون متاحا للبيع اعتبارا من يوم السبت القادم مقابل 49 جنيها استرلينيا.